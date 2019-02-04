Порт «Чорноморськ» увійшов до ротації нового регулярного сервісу EML

19:21 28.03.2019 0 комментариев Украина

Фідерна ро-ро лінія EML, «дочка» норвезької судноплавної компанії Hoegh Autoliners, з 16 квітня 2019 року відкриває регулярний сервіс на Чорне море. 

Про це повідомляють Порти України з посиланням на Seanews.

До ротації портів увійшли Пірей, Новоросійськ і Чорноморськ. Перше заходження судна до порту Новоросійськ планується на початку травня.

«Судно City of Amsterdam двічі на місяць буде заходити до порту Новоросійськ (поки лише на термінал КСК). На початковому етапі на сервісі буде задіяне судно, здатне приймати тільки легкові автомобілі. У перспективі EML і Hoegh Autoliners зацікавлені в запуску на цьому фідерному плечі, що з'єднує різні ро-ро сервіси Hoegh Autoliners з портом Новоросійськ, більшого флоту, здатного приймати негабаритну накатну техніку, а також важкі негабаритні і різні проектні вантажі на власних ролл-трейлерах», ― розповів співробітник «Ді Ел Ікс Едженсі Раша», російського представництва Hoegh Autoliners.

Регулярний сервіс лінії EML дозволить Hoegh Autoliners пропонувати наскрізний імпортний і експортний сервіси через Новоросійськ, використовуючи власну фідерну лінію. «Лінія вже продає наскрізний імпортний і експортний ро-ро сервіс через порт Новоросійськ, використовуючи залучених фідерних перевізників», ― зазначили в російському представництві компанії.

Hoegh Autoliners входить до п'ятірки найбільших світових ро-ро перевізників. Поєднує регулярними лініями Китай, Таїланд Тайвань, Японію, Сінгапур, Індію, країни Близького Сходу, Східної Африки, ПАР, країни Європи, США, Мексику, Венесуелу, країни Карибського басейну, Кубу. Серед клієнтів компанії ― General Motors, Nissan, Subaru, Renault, BMW, Mercedez, Hitachi, Komatsu, Catterpillar, KAMAZ, MAZ та інші. Компанія відкрила представництво в Одесі в 2011 році.



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