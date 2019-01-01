Под видом угля в Румынию пытались вывезти сигареты на 6 млн грн

20:01 28.03.2019 0 комментариев Румыния

Попытку контрабанды сигарет разоблачили в пункте пропуска Порубное таможенного поста Вадул-Сирет с помощью служебных собак сотрудники Черновицкой таможни совместно с представителями УСБУ. 

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС), передает ЛИГА.Новости.

Как говорится в сообщении, 161 000 пачек сигарет выявили при тщательном досмотре автомобилей черновицкой фирмы-перевозчика, перевозивших груз в Румынию. Жители Черновицкой области ехали из Украины в Румынию по служебным делам на двух грузовиках Volvo с полуприцепами марок Schmits и Esche.

Согласно сопроводительным документам, в автомобилях находился "уголь древесный из лиственных пород деревьев". Отправителями значились общества с ограниченной ответственностью Буковины и Житомирщины, покупателями - румынские фирмы.

Во время таможенного досмотра груза сотрудники ГФС обнаружили, что часть полипропиленовых мешков заполнена не древесным углем, а сигаретами. Также во время пересчета грузовых мест установлено несоответствие количества мест, указанным в ТСД.

По данному факту в отношении водителей фирмы-перевозчика открыты дела о нарушении таможенных правил.

Как указанно в протоколах, табачные изделия отечественного производства различных марок общей стоимостью более 6 млн грн изъяты.



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