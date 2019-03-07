Итальянская авиакомпания Ernest Airlines получила право начать полеты по маршруту Одесса-Рим с частотой два раза в неделю.

Заявки на полеты с одинаковой частотой, два раза в неделю, подали два авиаперевозчика — Ernest Airlines на Одесса-Рим и Ryanair на Киев-Бергамо, сообщает Думская со ссылкой на avianews.com.

В ходе проведенного конкурса право на выполнение рейсов предоставили лоукосту Ernest Airlines — в ходе тендера он получил 60 баллов, в то время как его конкурент из Ирландии — 57 баллов.

Полеты Ernest Airlines сможет начать с 19 апреля. Впрочем, еще стоит дождаться официального решения украинской госавиаслужбы и подписания договора с Одесским аэропортом.

Вчера, 27 марта, стало известно о подписании договора между аэропортом «Одесса» и крупнейшим мировым лоукостом Ryanair. Ирландцы планируют открыть из нашего города сразу четыре направления — три в Польшу и одно в Германию.