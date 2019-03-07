Итальянская авиакомпания уже в апреле может начать полеты из Одессы в Рим
|19:01 28.03.2019
|0 комментариев
|Украина
Итальянская авиакомпания Ernest Airlines получила право начать полеты по маршруту Одесса-Рим с частотой два раза в неделю.
Заявки на полеты с одинаковой частотой, два раза в неделю, подали два авиаперевозчика — Ernest Airlines на Одесса-Рим и Ryanair на Киев-Бергамо, сообщает Думская со ссылкой на avianews.com.
В ходе проведенного конкурса право на выполнение рейсов предоставили лоукосту Ernest Airlines — в ходе тендера он получил 60 баллов, в то время как его конкурент из Ирландии — 57 баллов.
Полеты Ernest Airlines сможет начать с 19 апреля. Впрочем, еще стоит дождаться официального решения украинской госавиаслужбы и подписания договора с Одесским аэропортом.
Вчера, 27 марта, стало известно о подписании договора между аэропортом «Одесса» и крупнейшим мировым лоукостом Ryanair. Ирландцы планируют открыть из нашего города сразу четыре направления — три в Польшу и одно в Германию.
Ещё на эту тему:
Французская авиакомпания запустит рейсы из Киева в Париж
Wizz Air не пустив на рейс журналістів з РФ, що прямували у Київ
SkyUp открывает новые рейсы из Одессы в Грузию и Армению
Лоукостер Ernest Airlines запускає рейс Київ - Генуя
Запустити аеропорти Маріуполя і Бердянська для цивільної авіації можна тільки після зменшення буферної зони військового конфлікту
SkyUp буде літати з Києва в Єреван, Варни і Бургас
Латвійська АirBaltic на літо відновлює рейс Рига-Одеса
МАУ запускает рейс Херсон-Бургас
Wizz Air запустив 4 нових рейси з Києва і Львова
Ryanair запускає рейс до Мадрида
SkyUp запускає прямі рейси Харків-Шарджа з 2 березня, планує запуск рейсів до Дубая