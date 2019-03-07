28 марта «Киевский районный суд» оккупированного Симферополя продолжил избирать меру пресечения 14-ти крымскотатарским активистам.

Энвера Аметова «суд» арестовал до 15 мая 2019 года, передает ATR со ссылкой на №Крымскую солидарность".

По информации активистов «Крымской солидарности», «судилища» проходят в закрытом режиме.

«Судебное заседание в отношении Аметова завершилось решением об избрании меры пресечения до 15 мая 2019 года. Адвокат Стефанович», — говорится в сообщении обрагизации.

Отметим, что сегодня «Киевский районный суд» оккупированного Симферополя продолжил избирать меру пресечения еще 14-ти крымскотатарским активистам. Возле здания «суда» дежурит ОМОН и «полиция», собравшихся просят разойтись.

Накануне «суд» в оккупированном Крыму арестовал 9 крымских татар: Меджита Абдурахманова, Тофика Абдулгазиева, Сейтвели Сейтнабдиева, Рустема Сейтхалилова, Акима Бекирова, Фархата Базарова, Сервера Газиева, Сейрана Муртаза, Эрфана Османова. Они останутся в СИЗО до 15 мая.

Напомним, в результате облавы ФСБ на крымских татар в Крыму 27 марта были задержаны 20 человек. Также были задержаны два активиста, которые пришли поддержать соотечественников в Крыму. Сегодня стало известно о задержании в Ростове-на-Дону еще троих крымских татар, в чьих домах на полуострове оккупанты накануне провели обыски.