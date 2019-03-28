Аналіз Данією та сусідніми державами екологічного впливу маршруту проекту газопроводу "Північний потік-2", що проходитиме в ексклюзивній економічній зоні Данії на південь від острова Борнхольм, може тривати кілька місяців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Обидві заявки на проходження газопроводу - і з півночі, і з півдня острова як і раніше перебувають на розгляді влади Данії. Однак Енергетичне агентство попросило забезпечити екологічну оцінку третього маршруту. Nord Stream 2 запропонував альтернативний маршрут минулого року, який би скеровував трубопровід через ексклюзивні водні зони Данії, але не її територіальні води.

Проте 28 лютого Данське енергетичне агентство (DEA) оголосило, що ратифікація угоди між Польщею і Данією про морські кордони в Балтійському морі означає, що Копенгаген повинен отримати від Nord Stream 2 AG повну оцінку екологічного впливу проекту газопроводу, який буде проходити через данські територіальні води.

"Це область, яка стала доступною після завершення переговорів про демаркацію з Польщею", - сказав представник Данського енергетичного агентства Туре Фальбе-Хансен, додавши, що Данія та сусідні держави повинні оцінити її з точки зору екології.

"Це триватиме кілька місяців, але зараз неможливо сказати, як довго", - додав він.

Представник Nord Stream 2 Єнс Мюллер заявив 28 березня, що компанія оцінить запит Данського енергетичного агентства, але не сказав, чи буде це затягувати проект. За даними медіа, у Nord Stream 2 визнали, що Данія і Польща можуть відтермінувати фінал проекту "на роки".

Південний маршрут через територіальні води Данії підпадає під дію закону, який дозволяє Копенгагену оцінити прохання про будівництво "Північного потоку-2" з точки зору зовнішньої та безпекової політики.

Раніше міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен заявив, що російська агресія проти України зменшує шанси того, що Данія дозволить німецько-російському газопроводу "Північний потік-2" проходити через її територіальні води.

Крым того, повыдомлялось, що Данія і Польща можуть відкласти фінал проекту "Північний потік-2" на роки.