Подконтрольный оккупантам Муфтият просит мусульман пресекать влияние "деструктивных групп"

21:21 28.03.2019 0 комментариев Крым

Подконтрольное Кремлю Духовное управление мусульман Крыма (ДУМК) выступило со "специальным обращением к соотечественникам" после массового задержания на аннексированном полуострове крымских татар.

В своем "послании" муфтият призвал мусульман "быть внимательнее к детям и пресекать попытки влияния деструктивных групп", пишет Крыминформ.

"Каждого из нас тревожит судьба наших молодых людей, которые обманным путем попадают под влияние деструктивных групп. Вновь мы видим слезы родителей, жен и матерей, осиротевших детей. Разве об этом мечтал каждый из них? Призываем всех мусульман, особенно людей старшего поколения, будьте внимательны и бдительны к своим детям. Интересуйтесь их делами, жизнью, настроением, планами и целями. Пресекайте любые попытки влияния на их умы со стороны "деструктивных групп"", – говорится в обращении.

В ДУМК отметили, что они уже "более 15 лет" призывают сторонников "не связываться с деструктивными сектами", поскольку это чревато большими проблемами. 

"Не идите на поводу у недобросовестных идеологов, которыми движут нечистоплотные цели. Они ввергают вас в круговорот неприятностей, ведут к обнищанию, сиротству детей, одиночеству и горю жен и матерей, – заявили в муфтияте. – Если у вас в доме уже случилась неприятность, если ваши сын, дочь, внуки, братья и сестры попали под влияние чуждой для нас идеологии, сделайте все возможное, чтобы они отказались от участия в деструктивных сектах. Если возникают вопросы, непонимание, конфликты, вы всегда можете найти помощь в Духовном управлении мусульман Крыма".

Напомним, в результате массовой облавы российских силовиков в оккупированном Крыму 27 марта были задержаны 20 крымских татар, которых оккупанты обвиняют в причастности к «Хизб ут-Тахрир». Без отцов остались 55 детей и еще трое неродившихся.

Адвокат Эдем Смедляев рассказал, что большинство задержанных 27 марта крымских татар - актиыисты "Крымской солидарности, а так же те, кто помогал семьям политзаключенных, вели репортажи с мест обысков и судебных заседаний. 



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