Более 20 депутатов Госдумы будут считать "ущерб, нанесенный Крыму Украиной"

17:41 28.03.2019 0 комментариев Крым

Рабочая группа, которая оценит ущерб, нанесенный Крыму "во время его пребывания в составе Украины", сформирована в Государственной думе. 

Об этом сегодня, 28 марта, сообщил первый заместитель председателя нижней палаты российского парламента Иван Мельников, передает Крыминформ.

«Уже можно сказать, что кадровый состав группы сформирован. На сегодняшний день в рабочей группе 23 депутата Государственной думы. Среди них три председателя комитетов: Анатолий Аксаков (комитет по финансовому рынку), Михаил Дегтярев (комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи), Сергей Жигарев (комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству)», – рассказал Мельников.

В составе рабочей группы шесть "депутатов" Госдумы от оккупированных Крыма и Севастополя. Среди делегированных депутатов, подчеркнул Мельников, есть представители всех четырех фракций Госдумы. Он также напомнил, что 20 марта по предложению председателя Государственной думы Вячеслава Володина нижняя палата парламента поручила сформировать эту рабочую группу.

«Мы в своей практической работе уточняем этот срок как период с декабря 1991 года по март 2014 года», – отметил Мельников.

Также по его словам, 22 марта были направлены обращения в комитеты Госдумы, «профиль которых позволит нам наиболее полно охватить все аспекты и направления в оценке положения дел для последующего обобщения и анализа информации на рабочей группе». Сейчас планируется задействовать 19 комитетов из 26-ти. Также будут подключены специалисты РАН.

Кроме этого, Мельников «параллельно обратился в адрес т.н. "государственного совета Крыма" и "законодательного собрания Севастополя" с просьбой вместе с Госдумой заняться "соответствующим анализом". 

"У них много документов, много материалов, которые будут полезны для сопоставлений и сравнений. И они также направили в нашу группу представителей", – добавил он.

Первое заседание рабочей группы состоится на следующей неделе.

Ранее на совместном заседании Совета Думы и т.н. "государственного совета" оккупированного Крыма в Симферополе председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил взыскать с Украины компенсацию за ущерб, "понесенный Крымом за те годы, когда он находился в составе соседнего государства". По его словам, "в тот период были нарушены основополагающие права граждан: право на язык, право на образование на родном языке, разрушена экономика Крыма и Севастополя".

В Кремле "открестились" от идеи спикера Госдумы требовать с Киева компенсацию за Крым.



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