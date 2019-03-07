В собственность Крымской епархии оформили землю Косьмо-Дамиановского монастыря в Алуште

17:21 28.03.2019 0 комментариев Крым

"Госкомрегистр" оккупированного Крыма оформил земельный участок Косьмо-Дамиановского мужского монастыря в Алуште в собственность Симферопольской и Крымской епархии. 

Как сообщила пресс-служба ведомства, площадь участка составляет 24 тыс кв. метров, пишет Крыминформ.

В "Госкомрегистре" рассказали, что объект недвижимости передан монастырю из собственности т.н. "Республики Крым". За организацией зарегистрировано право безвозмездного (срочного) пользования. Земля находится в Изобильненском сельском поселении, входящем в состав городского округа Алушта. 

На территории участка находится значимая крымская достопримечательность – мужской монастырь, который был основан еще в XIX веке, в 1856 году. Там же расположена и вся инфраструктура религиозной общины.

Сообщается, что ранее сотрудники госкомитета оформили здание храма святителя Вениамина в Симферополе в собственность православного прихода Симферопольской и Крымской епархии. Площадь муниципального земельного участка под объектом составляет более 1,8 тыс кв. метров.



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