Міжнародні правозахисні організації Freedom House (США) та Civil Rights Defenders (Швеція) закликали Євросоюз та Сполучені Штати розслідувати незаконні обшуки та арешти кримських татар в окупованому Росією Криму.

Про це йдеться у заяві даних організацій, передає Укрінформ.

"Ми закликаємо ЄС, США і міжнародні органи наполягати на справедливих і ретельних розслідуваннях переслідувань і арештів кримськотатарських активістів та інших осіб, які зазнали репресій через їхню етнічну ідентичність, релігійні переконання або політичну та громадську діяльність. Цілеспрямовані обшуки та затримання осіб серед меншин за своєю тактикою схожі на дії російських військ у кампаніях у Чечні”, - зазначається у заяві директора європейської та євразійської програм Freedom House Марка Берендта.

За його словами, обшуки, переслідування та арешти громадських активістів з кримськотатарської громади є ще одним серйозним зловживанням "владою" РФ у Криму, націленою на залякування кримських татар, які постраждали під час російської окупації Криму.

"Переслідування кримськотатарської громади в Криму, особливо тих, хто хоче публічно висловлювати свою думку, сповідувати свою релігію або підтримувати культурні традиції, є постійним нагадуванням про те, як у Криму стрімко знижується повага до прав людини і демократії", - наголосила Ана Фуртуна, директор євразійської програми Civil Rights Defenders.

Як повідомлялось, 27 березня в окупованому Криму пройшли масові обшуки в будинках кримських татар, після яких були затримання активістів "Кримської солідарності".

Київський “райсуд” Сімферополя заарештував п'ятьох кримських татар, у яких силовики провели обшук у середу вранці - Тофіка Абдулгазієва, Рустема Сейтхалілова, Якіма Бекірова, Фархата Базарова і Сейтвели Сейтнабдієва.

Судові засідання щодо решти 11 кримських татар, затриманих за другою сімферопольською "справою Хізб ут-Тахрір", очікуються 28 березня.

Євросоюз очікує від РФ негайного припинення обшуків в домівках кримських татар та надання правового захисту всім, хто був незаконно затриманий.