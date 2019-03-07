Окупанти у Криму пішли у наступ на Українську церкву: відбирають будівлю собору за «борг» у 2,95 гривні

16:41 28.03.2019 0 комментариев Крым

Окупаційний «уряд» Криму через суд хоче розірвати договір оренди на будівлю Собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги Православної церкви України. 

А на земельній ділянці у Сімферополі, яку Кримська єпархія УПЦ Київського патріархату отримала до окупації Криму для будівництва свого храму, розпочались робити із будівництва храму, ймовірно, Московського патріархату. 

Про це Центру журналістських розслідувань повідомив Климент, архієпископ Сімферопольський і Кримський Православної церкви України. 

Архієпископ Климент повідомив, що 14 березня «міністерство майнових відносин Республіки Крим» звернулось до суду з позовом щодо дострокового розірвання договору оренди на приміщення у Сімферополі, у якому знаходиться собор святих Володимира та Ольги. Підставою у позовній заяві називається борг у сумі 2,95 гривні та пеня у сумі 5, 24 грн, що нібито виник з 2016 року. Владика Климент стверджує, що заборгованість відсутня і на це є платіжні документи. 

14 березня  датуються і повідомлення від заступника «мера» Євпаторії про призначення перевірки дотримання земельного законодавства релігійною громадою «Неопалима купина», якій належить храм у місті.

За словами владики Климента, він щойно приїхав до Сімферополя і виявив, що на земельній ділянці,  яку Кримська єпархія УПЦ Київського патріархату отримала до 2014 року, йде забудова. Ділянка знаходиться на вулиці Київській, неподалік від русифікованої РФ Української гімназії – там УПЦ (КП) планувала зведення церкви. 

«Так, це наша ділянка, там майже півгектара виділеної землі – 0,49 га. Зараз там ведуться роботи з геодезії,  розпочаті роботи із будівництва храму – якого, геодезисти не кажуть», – повідомив архієпископ Климент. 

Раніше на цю ділянку землі зазіхала ФСБ Росії, яка пропонувала УПЦ КП відмовитись від ділянки, на якій збиралась будувати житловий будинок для своїх співробітників.

На фотознімках, які архієпископ Климент надіслав Центру журналістських розслідувань, видно, що на ділянці проводяться земельні та геодезичні роботи, працює техніка, завезені будівельні матеріали. 

12 лютого Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент заявив, що  проситиме міжнародну спільноту застосувати персональні санкції проти організаторів знищення Української православної церкви у Криму, якщо окупанти відберуть Кафедральний собор у Сімферополі.



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