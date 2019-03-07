Облавы в Крыму: Под "судом" дежурит ОМОН, собравшихся крымских татар просят разойтись / Видео
|16:21 28.03.2019
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|Крым
Под зданием «Киевского районного суда» в оккупированном Симферополе, где 28 марта оккупанты продолжат избирать меру пресечения задержанным накануне активистам, собрались десятки крымских татар.
Возле здания «суда» дежурит ОМОН и «полиция», передает ATR.
Как сообщают с места событий крымчане, сотрудники «полиции» в громкоговоритель просят собравшихся разойтись, предупреждая о «недопустимости несанкционированных митингов».
Сегодня «Киевский районный суд» оккупированного Симферополя продолжит избирать меру пресечения 14-ти крымскотатарским активистам.
Накануне «суд» в оккупированном Крыму арестовал 9 крымских татар: Меджита Абдурахманова, Тофика Абдулгазиева, Сейтвели Сейтнабдиева, Рустема Сейтхалилова, Акима Бекирова, Фархата Базарова, Сервера Газиева, Сейрана Муртаза, Эрфана Османова. Они останутся в СИЗО до 15 мая.
Напомним, в результате облавы ФСБ на крымских татар в Крыму 27 марта были задержаны 20 человек по подозрению в причастности к организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ с 2003 года). Также были задержаны два активиста, которые пришли поддержать соотечественников в Крыму.
Сегодня также стало известно о задержании в Ростове-на-Дону еще троих крымских татар, в чьих домах на полуострове оккупанты накануне провели обыски. На данный момент остается неизвестным местонахождение Эдема Яячикова.
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