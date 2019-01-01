Грецию и Турцию свяжет новая грузопассажирская паромная линия

16:01 28.03.2019 0 комментариев Греция

Новое грузопассажирская паромная линия между греческим  Лаврио и турецким портом Чесме будет запущено в июне 2019 года.

Ожидается, что єто усилит торгово экономические связи двумя соседями по Эгейскому морю за счет обхода длинных сухопутных маршрутов, сообщает издание Русские Афины со ссылкой на государственное информационное агентство ANA-MPA. 

Паромная линия также будет обслуживать туристов, желающих путешествовать между двумя странами. 

Судоходные агенты в обеих странах будут прокладывать маршрут через Эгейское море. Его представителем в Греции является Stefmar Ltd. 

По словам представителей компании, 7-часовая поездка между двумя портами будет доступна круглый год. Судно будет сертифицировано IMO на 2020 год и сможет перевозить 1200 пассажиров, 300 транспортных средств и 40 грузовых автомобилей в каждой поездке. Ожидается, что он будет зарегистрирован под флагом Европейского Союза.

«До сих пор почти 440 000 грузовиков из Турции и еще 300 000 из Ирана и Азербайджана проходят через Болгарию или шоссе Эгнатия в северной Греции в Игуменицу (порт на западе Греции), создавая большую нагрузку для транспортной инфраструктуры стран и при этом имея высокие эксплуатационные затраты», - сказал управляющий директор Stefmar Стефанос Караканис. 

«Водитель грузовика или турист или пассажир, прибывающий из Анконы, Италия, обычно плывет в Игуменицу, откуда они должны проехать почти 600–700 километров по шоссе Эгнатия, ожидая у пограничного контроля Турции в течение 6 или 7 часов зимой и до летом за 12 часов до прибытия в Измир или далее вглубь Турции после еще 6-10 часов езды », - сказал Караканис.

По его словам, новая линия позволит пассажиру, туристу или водителю грузовика добраться до Измира из Анконы, за 1,5 дня, а из Патр за 9-10 часов.



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