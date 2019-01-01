Миколаївське судноремонтне підприємство ТОВ "Магістраль-Юг" розпочало ремонт артилерійських установок ПТ-76Б катерів пр. 1204 "Шмель" Морської Охорони ДПСУ.

Про це повідомляє у Facebook "Миколаїв – місто корабелів".

Ремонт відбувається у відповідності до раніше проведеного тендеру у системі Prozorro.



Відповідно до ремонтної відомості будуть виконані наступні роботи: демонтаж та дефектація корпусу башти, люків, кронштейнів, місць монтажу, прицілів, приладів, агрегатів та систем башти, очистка, відновлення та заміна несправних елементів, фарбування, збирання башти та перевірка працездатності, демонтаж та дефектація гармати, відновлення та заміна вузлів, збирання та випробування, ремонт противідкатних пристроїв, засобів зв’язку, приладів освітлення, сидінь, виведення порохових газів та інше.

Договір також передбачає виготовлення ремонтної та експлуатаційної документації, що надалі суттєво спростить обслуговування цих кораблів.

Згідно договору ремонт буде завершено не пізніше 30 червня 2019 р.