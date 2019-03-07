Українська делегація в ПАРЄ у зв'язку із затриманням окупантами в Криму кримських татар звернулася до генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда та президента ПАРЄ Ліліан Марі Паск‘є з проханням використовувати наявні механізми для захисту прав корінного населення півострова і вимогою зупинити спроби відновлення делегації Росії в ПАРЄ.

Про це написав у четвер, 28 березня, голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, передає Цензор.НЕТ.

"Ми просимо очільників Ради Європи використати наявні в організації механізми для захисту прав корінного населення півострова та вимагаємо зупинити всі спроби безумовного відновлення російської делегації в ПАРЄ через продовження порушення Росією верховенства права і прав людини, які має відстоювати, передусім, Рада Європи згідно статутних завдань", - зазначив політик.

За його словами, аналогічне звернення українська делегація направила комісарові Ради Європи з прав людини Дуні Міятович.

Глава української делегації в ПАРЄ також опублікував на своїй сторінці звернення до генерального секретаря Ради Європи і президента ПАРЄ.

Як повідомлялося раніше, так званий суд у Сімферополі заарештував дев’ятьох кримських татардо 15 травня.

Нагадаємо, співробітники ФСБ, МВС Росії та Росгвардії 27 березня провели в окупованому Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, зокрема активістів громадського об'єднання "Кримська солідарність". За інформацією активістів, затримано 20 осіб. Ще чотирьох розшукують російські силовики.

Також під час обшуку в мікрорайоні Кам'янка Сімферополя були затримані двоє з тих, хто прийшов підтримати своїх співвітчизників, - Ескендер Мамутов та Еміль Зіядінов. Суд у Сімферополі оштрафував Зіядінова на 500 рублів за "непокору поліції". А Мамутова заарештували на 5 діб.

28 березня стало відомо, що російські силовики в Ростові-на-Дону затримали ще трьох кримськотатарських активістів, у яких вчора були обшуки.