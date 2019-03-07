Оккупанты учились не пропускать "условные иностранные военные корабли-нарушители" через Керченский пролив
|15:01 28.03.2019
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|Крым
Пограничные корабли и авиация совместно с Черноморским флотом страны-агрессора на учениях в оккупированном Крыму предотвратили попытку "условных иностранных военных кораблей-нарушителей" пройти через Керченский пролив.
Об этом сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ РФ по оккупированному Крыму, передает ТАСС.
"27 марта в акватории Черного моря прошли межведомственные учение на тему "Пресечение действий, направленных на нарушение морских транспортных коммуникаций и попыток незаконного прохода через Керченский пролив иностранных военных кораблей", - говорится в сообщении. - Результаты учений позволяют сделать вывод о том, что цели и задачи достигнуты. Силовики способны в кратчайшие сроки обезвредить нарушителя, отразить нападение противника, обеспечить безопасность судоходства и рыбопромысловой деятельности в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива".
В пресс-службе уточнили, что учения проходили в районе мыса Опук. В нем были задействованы силы и средства пограничных управлений ФСБ России по оккупированному Крыму и Краснодарскому краю, Черноморского флота страны-агрессора, а также авиации ФСБ. На учениях велся огонь из корабельного, авиационного, стрелкового оружия по надводной цели. Кроме того, оперативно-боевые подразделения высадились беспарашютным и абордажным способами на условные суда-нарушители.
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