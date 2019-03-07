Силовики в оккупированном Крыму себе в помощь набирают отряды "активных общественников"
|14:41 28.03.2019
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|Крым
Добровольные дружинники выйдут на патрулирование в Симферопольском районе уже на следующей неделе.
«В соответствии с новым федеральным законом «Об участии граждан в охране общественного порядка» добровольцы вновь выходят на охрану улиц и дворов, активизируя свои силы в сфере обеспечения безопасности граждан. В Симферопольском районе уже созданы дружины, которые готовы к сотрудничеству с органами внутренних дел, буквально на следующей неделе они выйдут на маршруты патрулирования», – приводит текст сообщения ОМВД России по оккупированному Крыму издание Новости Крыма.
Решение о создании одной из дружин было принято на выездном совещании в Молодежном под руководством начальника ОМВД России по Симферопольскому району Павла Ковтуна.
Отмечается, что в ближайшее время члены нового формирования пройдут специнструктаж по действиям в условиях, связанных с применением физической силы, по оказанию первой помощи пострадавшим и др.
«Взаимодействие с активными общественниками дает правоохранительным органам дополнительный рычаг для влияния на обстановку, оно влияет на динамику противодействия правонарушениям, на стабильность в обществе и безопасность граждан», – отметил Ковтун.
В декабре 2018 года сотрудники МВД вручили свидетельство о регистрации общественного объединения правоохранительной направленности (ООПН) «Святогор» председателю объединения, которое будет оказывать помощь полицейским в Белогорском районе. По данным ведомства, ООПН «Святогор» – это пятая народная дружина, официально зарегистрированная на территории аннексированного полуострова.
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