В четверг, 28 марта, «Киевский районный суд» Симферополя в оккупированном Крыму отклонил жалобу супруги политзаключенного Сервера Мустафаева.

Майя Мустафаева не может добиться свидания с мужем на протяжении 9 месяцев, сообщает ATR со ссылкой на «Крымская солидарность».

«В результате недлительного заседания «суд» принял решение отказать Майе Мустафаевой в ее жалобе», — говорится в сообщении.

Напомним, 6 февраля «Киевский райсуд» Симферополя продлил арест фигурантам «бахчисарайского дела Хизб ут-Тахрир» (вторая группа) Эдему Смаилову и Серверу Мустафаеву до 9 апреля.

Как известно, 11 октября 2017 года в Бахчисарае российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар. В результате были задержаны шесть человек: Тимур Ибрагимов, Мемет Белялов, Сервер Зекерьяев, Сейран Салиев, Марлен (Сулейман) Асанов и Эрнест Аметов. Крымских татар обвиняют в «террористической деятельности». Сулеймана Асанова оккупанты намерены «судить» как организатора «террористической деятельности. Остальных — как участников.

Во время обысков 21 мая 2018 года в Крыму были задержаны и позже арестованы один из координаторов «Крымской солидарности» Сервер Мустафаев и активист Эдем Смаилов. Крымских татар включили в «бахчисарайское дело Хизб ут-Тахрир».