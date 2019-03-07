«Суд» в Крыму отклонил жалобу супруги Мустафаева о недопуске на свидание
|14:21 28.03.2019
|0 комментариев
|Крым
В четверг, 28 марта, «Киевский районный суд» Симферополя в оккупированном Крыму отклонил жалобу супруги политзаключенного Сервера Мустафаева.
Майя Мустафаева не может добиться свидания с мужем на протяжении 9 месяцев, сообщает ATR со ссылкой на «Крымская солидарность».
«В результате недлительного заседания «суд» принял решение отказать Майе Мустафаевой в ее жалобе», — говорится в сообщении.
Напомним, 6 февраля «Киевский райсуд» Симферополя продлил арест фигурантам «бахчисарайского дела Хизб ут-Тахрир» (вторая группа) Эдему Смаилову и Серверу Мустафаеву до 9 апреля.
Как известно, 11 октября 2017 года в Бахчисарае российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар. В результате были задержаны шесть человек: Тимур Ибрагимов, Мемет Белялов, Сервер Зекерьяев, Сейран Салиев, Марлен (Сулейман) Асанов и Эрнест Аметов. Крымских татар обвиняют в «террористической деятельности». Сулеймана Асанова оккупанты намерены «судить» как организатора «террористической деятельности. Остальных — как участников.
Во время обысков 21 мая 2018 года в Крыму были задержаны и позже арестованы один из координаторов «Крымской солидарности» Сервер Мустафаев и активист Эдем Смаилов. Крымских татар включили в «бахчисарайское дело Хизб ут-Тахрир».
Ещё на эту тему:
Подконтрольный оккупантам Муфтият просит мусульман пресекать влияние "деструктивных групп"
Облавы в Крыму: Подконтрольный оккупантам «суд» сегодня арестовал 10 крымских татар
Облавы в Крыму: «Суд» арестовал еще двух задержанных крымских татар
Облавы в Крыму: "Суд" арестовал задержанного накануне Аметова
Возле «суда» в Симферополе начался флешмоб в поддержку «Крымской солидарности». Задержан активист / Видео
Міжнародні правозахисники закликають натиснути на Росію через арешти в окупованому Криму
Облавы в Крыму: Под "судом" дежурит ОМОН, собравшихся крымских татар просят разойтись / Видео
Україна вимагає зупинити спроби відновлення делегації РФ у ПАРЄ через репресії в окупованому Криму
Посольство США закликає Росію припинити затримання кримських татар
Адвокат розповів чим займались затримані кримські татари / Відео