У Північній Македонії президент не підписує закони на знак протесту про зміну назви країни

14:01 28.03.2019 0 комментариев Греция

Парламентарі у Північній Македонії передали на підпис президенту Георге Іванову затверджений вдруге пакет законопроектів.

Але президент відмовився підписати їх на знак протесту проти перейменування країни у межах укладеної угоди з сусідньою Грецією, повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

Згідно з інформацією видання, у середу, 27 березня, парламент ухвалив низку законопроектів, у тому числі про зміни у галузі телекомунікацій, пов'язаних з перейменуванням країни у Північну Македонію, що президент країни Георге Іванов поки не схвалив, наполягаючи, що це порушує конституцію і національні інтереси.

Відзначимо, що згідно з законодавством країни, президент зобов'язаний підписувати законопроекти, затверджені парламентом вдруге.

У виданні підкреслили, що другий і останній п'ятирічний термін Георге Іванова на посаді президента завершується 12 травня цього року. Відзначається, що він завжди був затятим противником угоди про перейменування країни, підписаної з Грецією.

Нагадаємо, з 12 лютого Республіка Македонія офіційно змінила назву. Після цього, 14 лютого, Північна Македонія повідомила країни-члени ООН про перейменування.

Торік Конституційний суд Македонії визнав законним референдум про перейменування країни на "Північна Македонія".

Однак, президент Македонії відмовився підписувати угоду з Грецією про перейменування країни.



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