У Північній Македонії президент не підписує закони на знак протесту про зміну назви країни
|14:01 28.03.2019
|0 комментариев
|Греция
Парламентарі у Північній Македонії передали на підпис президенту Георге Іванову затверджений вдруге пакет законопроектів.
Але президент відмовився підписати їх на знак протесту проти перейменування країни у межах укладеної угоди з сусідньою Грецією, повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
Згідно з інформацією видання, у середу, 27 березня, парламент ухвалив низку законопроектів, у тому числі про зміни у галузі телекомунікацій, пов'язаних з перейменуванням країни у Північну Македонію, що президент країни Георге Іванов поки не схвалив, наполягаючи, що це порушує конституцію і національні інтереси.
Відзначимо, що згідно з законодавством країни, президент зобов'язаний підписувати законопроекти, затверджені парламентом вдруге.
У виданні підкреслили, що другий і останній п'ятирічний термін Георге Іванова на посаді президента завершується 12 травня цього року. Відзначається, що він завжди був затятим противником угоди про перейменування країни, підписаної з Грецією.
Нагадаємо, з 12 лютого Республіка Македонія офіційно змінила назву. Після цього, 14 лютого, Північна Македонія повідомила країни-члени ООН про перейменування.
Торік Конституційний суд Македонії визнав законним референдум про перейменування країни на "Північна Македонія".
Однак, президент Македонії відмовився підписувати угоду з Грецією про перейменування країни.
Ещё на эту тему:
Греція засудила "неприйняті заяви" Ердогана
Суд Греції звільнив росіянина, заарештованого за запитом України
П рем'єр Греціії заручився підтримкою більшості у парламенті
Посли країн НАТО схвалили текст протоколу про приєднання Північної Македонії до Альянсу
Столтенберг закликав послів НАТО затвердити приєднання Македонії
Парламент Греції погодив назву для Македонії
У Греції відклали голосування про угоду з Македонією