Україна направляє ноти в іноземні МЗС про хвилю затримань в окупованому Криму
|13:41 28.03.2019
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|Крым
Українські дипломати проводять перемовини з іноземними колегами і вручають ноти про нову хвилю агресивної політики Кремля щодо переслідувань кримських татар в окупованому Криму.
Про це повідомили у четвер у прес-службі Міністерства закордонних справ України, передає УНН.
"У зв'язку з новою хвилею агресивної політики Кремля щодо переслідувань кримських татар в Криму, українськими дипломатами оперативно проводяться зустрічі з керівництвами відповідних відомств країн акредитації та вручаются ноти", - повідомили в українському зовнішньополітичному відомстві.
Зокрема, як вказали у МЗС України, "доводиться позиція щодо неприпустимості порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях та необхідності посилення тиску на країну-агресора".
Так, 27 березня британському МЗС повідомили про нові порушення прав людини Росією в окупованому Криму.
Постійне представництво України при ООН 27 березня надіслало всім державам-членам Організації офіційного листа, в якому звернуло увагу на загрозу нової хвилі кримінальних переслідувань кримських татар в окупованому РФ Криму.
Нагадаємо, 27 березня в окупованому Криму співробітники ФСБ провели обшуки у фігурантів бахчисарайської частини "справи Хізб ут-Тахрір". У результаті обшуків відомо про затримання 20 кримських татар.
Також нагадаємо, 27 березня "суд" в окупованому Криму відправив під варту 9 затриманих кримських татар. Підконтрольний Росії Київський районний суд окупованого Сімферополя 28 березня продовжить обирати запобіжний захід ще 11 кримськотатарським активістам.
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