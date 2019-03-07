Посольство США в Україні висловило стурбованість проведеними Росією у середу рейдами і арештами в окупованому Криму.

Про це американське дипломатичне відомство повідомило у Twitter, передає Укрінформ.

"Ми надзвичайно стурбовані проведеними сьогодні Росією рейдами і масовими залякуваннями, спрямованими проти кримських татар. Ми закликаємо російську владу припинити несправедливі арешти, затримання, обшуки і переслідування кримських татар, активістів та журналістів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 27 березня в окупованому Криму пройшли масові обшуки в будинках кримських татар, за якими були затримання активістів "Кримської солідарності".

Київський райсуд Сімферополя заарештував п'ятьох кримських татар, у яких силовики провели обшук у середу вранці - Тофіка Абдулгазієва, Рустема Сейтхалілова, Якіма Бекірова, Фархата Базарова і Сейтвели Сейтнабдієва.

Судові засідання щодо решти 11 кримських татар, затриманих за другою сімферопольською "справою Хізб ут-Тахрір", очікуються 28 березня.

Євросоюз очікує від РФ негайного припинення обшуків в домівках кримських татар та надання правового захисту всім, хто був незаконно затриманий.