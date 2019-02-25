Представники Нідерландів та Австралії на консультаціях із російською стороною обговорювали питання правової відповідальності Москви у зв'язку з катастрофою в небі над Донбасом малазійського Boeing, що здійснював рейс MH17.

Про це повідомив у посланні парламенту країни глава МЗС Нідерландів Стеф Блок, передає ZN,UA.

Про проведених тристоронніх консультаціях Блок оголосив раніше на прес-конференції в Сіднеї.

"Ми не можемо вдаватися в деталі процесу, тому що конфіденційність відіграє тут ключову роль. Але я можу сказати наступне: ми як і раніше прихильні завданню добитися правди, справедливості та відповідальності", — сказав він.

У свою чергу в Росії відмовилися коментувати зустріч. Заступник голови МЗС РФ Олександр Грушко повідомив журналістам, що на консультаціях "домовилися, що вони будуть носити конфіденційний характер" і додав, що домовленостей про проведення наступної тристоронньої зустрічі "поки немає".

Нагадаємо, 17 липня 2014 року над містом Шахтарськ Донецької області з екранів радарів зник "Боїнг-777", що належав "Малайзійським авіалініям" і здійснював рейс МН17 за маршрутом Амстердам – Куала-Лумпур. У катастрофі загинули екіпаж і пасажири літака – усі 298 осіб, зокрема 80 дітей.

Майже через чотири роки, у травні 2018 року, Міжнародна слідча група (JIT) на прес-конференції у Гаазі продемонструвала уламки ракети, якою збили літак . Комплекс "Бук", з якого було випущено ракету, належав 53-й зенітній ракетній бригаді ППО, що базується в російському Курську.

Наступного дня Австралія та Нідерланди офіційно оголосили, що саме Росія несе відповідальність за знищення малайзійського "Боїнга". Європейська Рада також закликала РФ взяти на себе відповідальність та повністю сприяти всім спробам встановити істину, справедливість і провину конкретних осіб у цьому злочині.