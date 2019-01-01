Российские военнослужащие в горах Армении открыли огонь из «Градов»
|12:41 28.03.2019
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|Армения
Российские военнослужащие в ходе учений в горах Армении применили реактивные системы залпового огня «Град».
Об этом сообщает Minval.az со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
Отмечается, что военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы в Армении приступили к выполнению тактико-специальных задач на высокогорном полигоне «Алагяз».
К подготовке подразделений привлечено около 200 военнослужащих, задействовано свыше 50 единиц военной специальной техники, в том числе – беспилотные летательные аппараты.
Подразделения артиллеристов наносят одиночные и залповые удары реактивными снарядами по целям, имитирующим живую силу и военную технику условного противника.
Согласно информации, помощь артиллеристам оказывают расчеты беспилотных летательных комплексов разведки, которые в режиме реального времени передают данные о выявленных с воздуха целях на пункты управления артиллерии.
В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ.
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