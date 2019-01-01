Российские военнослужащие в горах Армении открыли огонь из «Градов»

12:41 28.03.2019 0 комментариев Армения

Российские военнослужащие в ходе учений в горах Армении применили реактивные системы залпового огня «Град». 

Об этом сообщает Minval.az со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Отмечается, что военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы в Армении приступили к выполнению тактико-специальных задач на высокогорном полигоне «Алагяз».

К подготовке подразделений привлечено около 200 военнослужащих, задействовано свыше 50 единиц военной специальной техники, в том числе – беспилотные летательные аппараты.

Подразделения артиллеристов наносят одиночные и залповые удары реактивными снарядами по целям, имитирующим живую силу и военную технику условного противника.

Согласно информации, помощь артиллеристам оказывают расчеты беспилотных летательных комплексов разведки, которые в режиме реального времени передают данные о выявленных с воздуха целях на пункты управления артиллерии.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ.



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