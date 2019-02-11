Грузия прододжит курс на вступление в НАТО - Зурабишвили

12:21 28.03.2019 0 комментариев Грузия

Грузия продолжит процесс интеграции в НАТО, а также курс на развитие демократии в стране и усиление безопасности. 

Об этом сегодня, 28 марта, заявила глава государства Саломе Зурабишвили во время выступления перед участниками многонациональных командно-штабных учений «НАТО-Грузия 2019», передает Эхо Кавказа.

«Мы продолжим делать активные шаги в сторону интеграции страны в альянс, усиления демократии и безопасности. Движение Грузии к НАТО и укрепление обороноспособности страны не направлены против каких-либо государств, поэтому обвинения нашей страны в создании угрозы совершенно не оправданы», - отметила президент.

По ее словам, Грузия является свободной, суверенной страной и самостоятельно выбирает себе союзников. «Этот наш выбор не только укрепляет обороноспособность Грузии и ее безопасность, но и призвана способствовать стабильности в регионе и утверждению мира в регионе», - сказала Зурабишвили.

По оценке президента, это единственно правильный, ориентированный на будущие выбор. «Поэтому мы будем до конца следовать по выбранному нами пути - больше НАТО в Грузии, больше Грузии в НАТО», - заключила глава государства.

Крупномасштабные командно-штабные учения, которые начались 18 марта и завершатся 29 марта, проходят в Совместном центре тренировок и оценок НАТО-Грузия (JFTC). NATO-GEO EX 2019 - первые командно-штабные учения уровня многонациональной совместной бригады, которую возглавляют Силы обороны Грузии.

В отличие от предыдущих учений, мероприятие расширилось. В прошлых учениях участвовали 14 стран, в этом году количество участников увеличилось до 24 стран, включая четыре страны-партнера НАТО (Грузия, Азербайджан, Финляндия и Швеция). В учениях принимают участие более 350 военнослужащих.



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