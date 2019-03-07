Собранная в срочном порядке "футбольная команда" сыграла в Стамбуле с крымскими футболистами
|12:01 28.03.2019
|0 комментариев
|Крым
Футбольная команда "Кызылташ" из окккупированного Крыма "впервые провела товарищеский матч в Турции со стамбульским клубом "Кючюкчекмедже"".
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу Федерации крымско-татарских дернеков (общин) Унвер Сель.
Однако, как сообщает российское издание , это был вовсе не заявленный ранее матч, поскольку его отменили по запросу МИД Турции.
Посольство РФ в Турции на своей странице в Facebook 26 марта разместило сообщение об отмене футбольного поединка между командами "Кызылташ" и "Истанбулспор". В сообщении отмечалось, что в Турции "заявляют о поддержке крымскотатарских братьев, а сами отказывают им в турецком гостеприимстве".
"Ранее мы организовали футбольный матч между командами "Кызылташ" и "Истанбулспор", он был согласован с Федерацией футбола Турции. Однако накануне спортивного состязания федерация по запросу Министерства иностранных дел Турции отменила матч. После этого мы решили провести в Стамбуле встречу между клубами "Кызылташ" и "Кючюкчекмедже".
Ещё на эту тему:
В собственность Крымской епархии оформили землю Косьмо-Дамиановского монастыря в Алуште
Окупанти у Криму пішли у наступ на Українську церкву: відбирають будівлю собору за «борг» у 2,95 гривні
Силовики в оккупированном Крыму себе в помощь набирают отряды "активных общественников"
В оккупированном Крыму намерены продать бывшую госдачу лидеров СССР
Оккупанты назвали свои данные о приросте населения в оккупированных Крыму и Севастополе
Украина обратится в УЕФА в связи с матчем в Турции команды из аннексированного Крыма
В оккупированном Севастополе морской порт остался без охраны из-за финансовых проблем
Як живе кримчанка, якій Медвєдєв не дав грошей / Відео