Футбольная команда "Кызылташ" из окккупированного Крыма "впервые провела товарищеский матч в Турции со стамбульским клубом "Кючюкчекмедже"".

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу Федерации крымско-татарских дернеков (общин) Унвер Сель.

Однако, как сообщает российское издание , это был вовсе не заявленный ранее матч, поскольку его отменили по запросу МИД Турции.

Посольство РФ в Турции на своей странице в Facebook 26 марта разместило сообщение об отмене футбольного поединка между командами "Кызылташ" и "Истанбулспор". В сообщении отмечалось, что в Турции "заявляют о поддержке крымскотатарских братьев, а сами отказывают им в турецком гостеприимстве".

"Ранее мы организовали футбольный матч между командами "Кызылташ" и "Истанбулспор", он был согласован с Федерацией футбола Турции. Однако накануне спортивного состязания федерация по запросу Министерства иностранных дел Турции отменила матч. После этого мы решили провести в Стамбуле встречу между клубами "Кызылташ" и "Кючюкчекмедже".