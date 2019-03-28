Наречена полоненого українського моряка повідомила про можливе весілля в московському СІЗО

11:41 28.03.2019 0 комментариев Крым

Наречена полоненого українського моряка Віктора Безпальченка Тетяна Шевченко повідомила про рішення не відкладати заплановане на квітень весілля.

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на ТСН.

Тетяна була в Москві на засіданні суду, який відхилив апеляцію на арешт її нареченого Віктора Безпальченка і ще трьох українських моряків.

Згідно з рішенням російського суду, Безпальченко повинен перебувати за ґратами як мінімум до кінця квітня. Саме на квітень, за словами його нареченої Тетяни Шевченко, було заплановане весілля.

"Ми планували робити весілля у квітні. Ми зараз чекаємо на рішення СІЗО. Буде виділено маленьке приміщення для розписки. Буду я, буде Віктор, можливо, ще хтось буде", - розповіла вона.

Нагадаємо, українські моряки потрапили в полон у РФ після російської агресії в Керченській протоці 25 листопада 2018, троє з них отримали поранення. У РФ моряків звинуватили в незаконному перетині кордону. Українці своєї провини не визнають і вважають себе військовополоненими. Усі моряки перебувають у СІЗО на час проведення російського слідства.

15 і 16 січня Лефортовський суд РФ ухвалив рішення про продовження арешту для українців до кінця квітня.



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