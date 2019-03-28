Наречена полоненого українського моряка повідомила про можливе весілля в московському СІЗО
|11:41 28.03.2019
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|Крым
Наречена полоненого українського моряка Віктора Безпальченка Тетяна Шевченко повідомила про рішення не відкладати заплановане на квітень весілля.
Про це повідомляє LB.ua з посиланням на ТСН.
Тетяна була в Москві на засіданні суду, який відхилив апеляцію на арешт її нареченого Віктора Безпальченка і ще трьох українських моряків.
Згідно з рішенням російського суду, Безпальченко повинен перебувати за ґратами як мінімум до кінця квітня. Саме на квітень, за словами його нареченої Тетяни Шевченко, було заплановане весілля.
"Ми планували робити весілля у квітні. Ми зараз чекаємо на рішення СІЗО. Буде виділено маленьке приміщення для розписки. Буду я, буде Віктор, можливо, ще хтось буде", - розповіла вона.
Нагадаємо, українські моряки потрапили в полон у РФ після російської агресії в Керченській протоці 25 листопада 2018, троє з них отримали поранення. У РФ моряків звинуватили в незаконному перетині кордону. Українці своєї провини не визнають і вважають себе військовополоненими. Усі моряки перебувають у СІЗО на час проведення російського слідства.
15 і 16 січня Лефортовський суд РФ ухвалив рішення про продовження арешту для українців до кінця квітня.
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