Оккупанты сообщили о задержании еще троих крымских татар, активистов, в г. Ростов-на-Дону
|10:27 28.03.2019
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|Крым
Только что оккупанты сообщили о задержании еще троих крымских татар, активистов, в г. Ростов-на-Дону.
Осман Арифмеметов и Ремзи Бекиров - гражданские журналисты, стримеры «Крымской солидарности». Владлен Абдулкадыров занимался организацией передач политзаключенным в СИЗО.
В их домах вчера был произведён обыск в их отсутствие.
Представитель следственной группы, которая занимается делом Хизб ут-Тахрир, в рамках которого вчера прошли массовые обыски и задержания в Крыму, утверждает, что в Ростове были задержаны Ремзи Бекиров, Осман Арифмеметов и Владлен Абдулкадыров. Вчера во время обыска их не было дома, дальнейшее их местонахождение было неизвестно, написал Антон Наумлюк.
Всего по делу вчера было задержано 20 человек. Остаётся неизвестным местонахождение Эдема Яячикова.
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