Адвокат розповів чим займались затримані кримські татари / Відео
|11:21 28.03.2019
|0 комментариев
|Крым
Більшість затриманих 27 березня кримських татар — це активісти з об'єднання «Кримська солідарність», а також ті, хто допомагали сім'ям політв'язнів, вели репортажі з місць обшуків і судових засідань.
Про це в ефірі програми Громадського «Нині вже» розповів адвокат Едем Семедляєв.
«Більшість затриманих — мусульмани, кримські татари, це активість з об'єднання «Кримська солідарність». Ці люди ходять на суди, ведуть репортажі з місць обшуків, судів, за допомогою яких увесь світ дізнається про затриманих у Криму. Підтримували сім'ї політв'язнів, організовували передачки в СІЗО. У них була своя думка про ті події, які проходять у Криму», — сказав Семедляєв.
Він зазначив, що затримання 20 кримських татар — це «тиск на «Кримську солідарність» та на весь народ».
«Оскільки весь кримськотатарський народ не погоджується з тим положенням, у якому нині опинився Крим», — додав адвокат.
Семедляєв вказав, що майже всім затриманим уже знайшли адвокатів.
Зазначимо, що підконтрольний Кремлю суд у Криму вже взяв під варту п'ятьох затриманих під час обшуків 27 березня кримських татар.
Як повідомлялось, вранці 27 березня російські силовики прийшли з обшуками до понад 20 домівок кримських татар в анексованому Криму.
В управлінні ФСБ по Криму і Севастополю заявили, що обшуки проводять за місцями проживання прихильників організації «Хізб ут-Тахрір» у межах порушених кримінальних справ.
Пізніше стало відомо, що російські силовики затримали 20 кримських татар.
Ещё на эту тему:
Подконтрольный оккупантам Муфтият просит мусульман пресекать влияние "деструктивных групп"
Облавы в Крыму: Подконтрольный оккупантам «суд» сегодня арестовал 10 крымских татар
Облавы в Крыму: «Суд» арестовал еще двух задержанных крымских татар
Облавы в Крыму: "Суд" арестовал задержанного накануне Аметова
Возле «суда» в Симферополе начался флешмоб в поддержку «Крымской солидарности». Задержан активист / Видео
Міжнародні правозахисники закликають натиснути на Росію через арешти в окупованому Криму
Облавы в Крыму: Под "судом" дежурит ОМОН, собравшихся крымских татар просят разойтись / Видео
Україна вимагає зупинити спроби відновлення делегації РФ у ПАРЄ через репресії в окупованому Криму
Посольство США закликає Росію припинити затримання кримських татар