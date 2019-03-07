Більшість затриманих 27 березня кримських татар — це активісти з об'єднання «Кримська солідарність», а також ті, хто допомагали сім'ям політв'язнів, вели репортажі з місць обшуків і судових засідань.

Про це в ефірі програми Громадського «Нині вже» розповів адвокат Едем Семедляєв.

«Більшість затриманих — мусульмани, кримські татари, це активість з об'єднання «Кримська солідарність». Ці люди ходять на суди, ведуть репортажі з місць обшуків, судів, за допомогою яких увесь світ дізнається про затриманих у Криму. Підтримували сім'ї політв'язнів, організовували передачки в СІЗО. У них була своя думка про ті події, які проходять у Криму», — сказав Семедляєв.

Він зазначив, що затримання 20 кримських татар — це «тиск на «Кримську солідарність» та на весь народ».

«Оскільки весь кримськотатарський народ не погоджується з тим положенням, у якому нині опинився Крим», — додав адвокат.

Семедляєв вказав, що майже всім затриманим уже знайшли адвокатів.

Зазначимо, що підконтрольний Кремлю суд у Криму вже взяв під варту п'ятьох затриманих під час обшуків 27 березня кримських татар.

Як повідомлялось, вранці 27 березня російські силовики прийшли з обшуками до понад 20 домівок кримських татар в анексованому Криму.

В управлінні ФСБ по Криму і Севастополю заявили, що обшуки проводять за місцями проживання прихильників організації «Хізб ут-Тахрір» у межах порушених кримінальних справ.

Пізніше стало відомо, що російські силовики затримали 20 кримських татар.