Боевое расчеты ЗРПК «Панцирь» ЧФ оккупантов провели учения в Крыму
|11:01 28.03.2019
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|Крым
Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» Черноморского флота страны-агрессора отработали поиск и уничтожение воздушных целей в оккупированном Крыму.
Расчеты несут боевое дежурство в восточной части полуострова, сообщает Крыминформ со ссылкой на отдел информации ЧФ.
«В ходе практической части учения расчёты комплекса «Панцирь» совершили марш в заданный район, в котором военнослужащие отработали действия по обустройству позиции на неподготовленной местности, обнаружению, идентификации, сопровождению и уничтожению воздушных целей условного противника», – говорится в сообщении.
При совершении марша военнослужащие также "отразили нападение диверсионно-разведывательной группы" условного противника. Сообщается, что это было сделано для максимального приближения обстановки к реальным условиям выполнения боевой задачи.
В ходе учений личный состав провел учебные электронные пуски ракет.
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