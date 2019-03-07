Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» Черноморского флота страны-агрессора отработали поиск и уничтожение воздушных целей в оккупированном Крыму.

Расчеты несут боевое дежурство в восточной части полуострова, сообщает Крыминформ со ссылкой на отдел информации ЧФ.

«В ходе практической части учения расчёты комплекса «Панцирь» совершили марш в заданный район, в котором военнослужащие отработали действия по обустройству позиции на неподготовленной местности, обнаружению, идентификации, сопровождению и уничтожению воздушных целей условного противника», – говорится в сообщении.

При совершении марша военнослужащие также "отразили нападение диверсионно-разведывательной группы" условного противника. Сообщается, что это было сделано для максимального приближения обстановки к реальным условиям выполнения боевой задачи.

В ходе учений личный состав провел учебные электронные пуски ракет.