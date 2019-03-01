РФ спотворює сигнали GPS в Криму та на військових об'єктах – нове дослідження C4ADS

10:41 28.03.2019 0 комментариев Крым

Технології з дезорієнтації системи супутникової навігації GPS були використані більше 10 000 разів російським устаткуванням електронної війни, починаючи з лютого 2016 року.

Про це йдеться у новому звіті американської неурядової організації C4ADS, повідомляє УНН.

Спотворення сигналу може призвести до того, що система невірно визначить місце розташування об’єкта, або корабель, чи літак не зможе вірно визначити власне місце перебування, або втратити доступ до системи позиціонування.

Звинувачення Росії у спотворенні сигналу супутникової системи навігації вже звучали, однак, така діяльність є більш широкою за обсягом, більш диверсифікованою за географією і більш тривалою, ніж раніше вважалось, стверджують дослідники.

Всього дослідники виявили 9 883 випадки російського втручання до роботи GNSS у 10 місцях, які вплинули на роботу навігаційних систем 1311 цивільних кораблів.

“Використовуючи дані наукового сенсора Міжнародної космічної станції, ми можемо ідентифікувати діяльність, яка становить значну загрозу для GPS-систем цивільних авіаліній в регіоні”, — йдеться в дослідженні.

Аналітики наводять приклади діяльності з перешкоджання роботі Глобальної навігаційної супутникової системи GNSS на території Росії, на окупованих територіях та на військових об’єктах за кордоном. GNSS включає систему глобального позиціонування (GPS), російську GLONASS, європейську Galileo та китайську Beidou.

Серед цілей, які Росія переслідує здійснюючи втручання у роботу GNSS є захист стратегічних об’єктів, зокрема, на узбережжі Криму, стверджують аналітики. Таку діяльність також використовують для захисту Путіна та таємних зон в Росії.

Найбільш імовірно, передавач, що спотворює сигнали GNSS в чорноморському регіоні, встановлено на території так званого “Палацу Путіна”  мисті Ідокопас у Краснодарському краї, Росія. Резиденція, яка коштує мільйони доларів перебуває у власності російських високопосадовців і, за повідомленнями, її будували для Путіна.

Дослідники також використовують спотворення сигналів GPS на територіях, де Росія проводить активні бойові дії, зокрема, в Сирії, наголошують дослідники.

Технології GPS мають широку сферу застосування і використовуються як у навігації, так і в оперуванні мережами мобільних телефонів а також у роботі ринків цінних паперів, тому така “електронна війна” може завдати значної шкоди, а порівняно невелика витратність технологій ведення такої війни може означати, що до спотворення навігаційних сигналів зможуть вдаватись не лише країни, а і недержавні діячі.

Як повідомлялося раніше Норвегія заявила, що має електронні докази втручання Росії у роботу системи глобального позиціонування (GPS)протягом навчань НАТО восени 2018 року і вимагає пояснень від Росії.



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