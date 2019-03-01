Инженерно-саперные подразделения Черноморского флота страны оккупанта отрабатывают способы ведения инженерной разведки и разминирования минных заграждений на полигонах в аннексированном Крыму.

Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ РФ Алексей Рулёв, передает Крым Информ.

«Поэтапно флотские инженеры отрабатывают задачи в горных условиях на полигоне «Ангарский» и в условиях морского побережья на полигоне «Опук». В ходе занятий на специально оборудованных учебных местах военные инженеры изучают приёмы и способы ведения инженерной разведки, действия групп при минировании и разминировании различных участков местности», – говорится в сообщении.

Как сообщил Рулёв, особенностью данных сборов является совершенствование навыков военнослужащих при обнаружении мин различного типа на земле и в прибрежной полосе моря.

Кроме этого саперы отрабатывают учения по проделыванию проходов для прохождения личного состава и техники в минных полях и заграждениях.

Отмечается, что во время ведения инженерной разведки и разминирования применяются специальные и инженерные комплекты средств разведки, спецтехника.