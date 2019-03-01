Оккупанты отрабатывают обезвреживание минных заграждений на полигонах аннексированного полуострова
|10:21 28.03.2019
|0 комментариев
|Крым
Инженерно-саперные подразделения Черноморского флота страны оккупанта отрабатывают способы ведения инженерной разведки и разминирования минных заграждений на полигонах в аннексированном Крыму.
Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ РФ Алексей Рулёв, передает Крым Информ.
«Поэтапно флотские инженеры отрабатывают задачи в горных условиях на полигоне «Ангарский» и в условиях морского побережья на полигоне «Опук». В ходе занятий на специально оборудованных учебных местах военные инженеры изучают приёмы и способы ведения инженерной разведки, действия групп при минировании и разминировании различных участков местности», – говорится в сообщении.
Как сообщил Рулёв, особенностью данных сборов является совершенствование навыков военнослужащих при обнаружении мин различного типа на земле и в прибрежной полосе моря.
Кроме этого саперы отрабатывают учения по проделыванию проходов для прохождения личного состава и техники в минных полях и заграждениях.
Отмечается, что во время ведения инженерной разведки и разминирования применяются специальные и инженерные комплекты средств разведки, спецтехника.
Ещё на эту тему:
Боевое расчеты ЗРПК «Панцирь» ЧФ оккупантов провели учения в Крыму
РФ спотворює сигнали GPS в Криму та на військових об'єктах – нове дослідження C4ADS
Суда аварийно-спасательного отряда ЧФ РФ отрабатали поисково-спасательные действия в море
Подразделения ФСБ страны агрессора учатся брать на абордаж корабли в Керченском проливе
В районе Керченского пролива Россия начала учения пограничных кораблей и авиации ФСБ
Генерал США вважає, що НАТО потрібно створити "захисну сферу", щоб не дати ВМФ Росії заблокувати Одесу
InformNapalm: Полк із Новоросійська брав участь у захопленні Криму