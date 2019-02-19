На 08:30 (за Києвом) 28.03.19 іспанський фрегат проходить протоку Дарданелли. Разом з ним йде флагманський корабель SNMG2 - це ракетний фрегат Королівських ВМС HNLMS Evertsen (F-805), про якого раніше не повідомлялося.

Наразі відомо про фрегат Королівських ВМС Канади HMCS "Toronto" (FFH 333) і фрегат ВМС Іспанії ESPS "Santa Maria" (F-81). Фраза з повідомлення "разом із іншими кораблями" дозволяє припустити, що разом з ними буде хтось з 6-го флоту США, пише на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Як повідомляє Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджеь" та редакції BlackSeaNews:

під час виборів Президента України та підведення підсумків голосування в Чорному морі будуть знаходитись кораблі 2-ї Постійної середземноморської військово-морської групи НАТО SNMG2 та хтось ще.

У 2014 році під час виборів Президента України в Чорному морі знаходилися: великий розвідувальний корабель ВМС Франції (A759) "Dupuy de Lome" та ракетний крейсер 6-го флоту США (CG72) "Vella Gulf".

Нагадаємо, що в Чорному морі з 21.03.19 вже знаходиться тральщик ВМС Франції (M-653) "Capricorne", який залишиться в Чорному морі до 02.04.19.