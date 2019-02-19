Разом з іспанським та канадським фрегатами на шляху до Чорного моря йде флагманський корабель Королівських ВМС / Фото
|09:21 28.03.2019
|0 комментариев
|Украина
На 08:30 (за Києвом) 28.03.19 іспанський фрегат проходить протоку Дарданелли. Разом з ним йде флагманський корабель SNMG2 - це ракетний фрегат Королівських ВМС HNLMS Evertsen (F-805), про якого раніше не повідомлялося.
Наразі відомо про фрегат Королівських ВМС Канади HMCS "Toronto" (FFH 333) і фрегат ВМС Іспанії ESPS "Santa Maria" (F-81). Фраза з повідомлення "разом із іншими кораблями" дозволяє припустити, що разом з ними буде хтось з 6-го флоту США, пише на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.
Як повідомляє Моніторингова група "Майдану закордонних справ", "Інституту Чорноморських стратегічних досліджеь" та редакції BlackSeaNews:
під час виборів Президента України та підведення підсумків голосування в Чорному морі будуть знаходитись кораблі 2-ї Постійної середземноморської військово-морської групи НАТО SNMG2 та хтось ще.
У 2014 році під час виборів Президента України в Чорному морі знаходилися: великий розвідувальний корабель ВМС Франції (A759) "Dupuy de Lome" та ракетний крейсер 6-го флоту США (CG72) "Vella Gulf".
Нагадаємо, що в Чорному морі з 21.03.19 вже знаходиться тральщик ВМС Франції (M-653) "Capricorne", який залишиться в Чорному морі до 02.04.19.
Ещё на эту тему:
До Одеси 1 квітня очікується прибуття фрегатів з Канади та Іспанії
Французький мінний тральщик пройшов протоку Босфор і ввійшов в акваторію Чорного моря
В Одессу с дружеским визитом зашли два турецких корабля / Фото
До Чорного моря увійшов тральщик ВМС Іспанії / Фото
У 2019-ому буде 150 днів, коли судна ВМС інших держав будуть присутніми у Чорному морі
Есмінець Donald Cook залишив порт Одеси
"У США і НАТО є всі важелі й механізми, щоб контролювати ситуацію в Чорному морі" - експерт
Російські кораблі організували безперервне стеження за американським есмінцем у Чорному морі
У Чорне море увійшли кораблі постійної протимінної групи НАТО