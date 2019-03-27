Генеральний директор компанії Nord Stream 2 AG, оператора газопроводу "Північний потік-2", визнав, що останні дії Данії здатні відтермінувати завершення проекту на роки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BiznesAlert.pl.

28 лютого Данське енергетичне агентство (DEA) оголосило, що ратифікація угоди між Польщею і Данією про морські кордони в Балтійському морі означає, що Копенгаген повинен отримати від Nord Stream 2 AG повну оцінку екологічного впливу проекту газопроводу, який буде проходити через данські територіальні води. Компанія Nord Stream 2 AG стверджувала, що підстав для підготовки ще однієї оцінки та направлення її на публічні консультації немає.

Проте DEA таки попросило в оператора проекту газопроводу "Північний потік 2" додаткову екологічну оцінку основного маршруту проходження газопроводу, на південь від острова Борнхольм.

Гендиректор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг у листі правлінню компанії повідомив, що Данія не дає згоди на проходження газопроводу на північ від острова, і прагне отримати оцінку щодо південного маршруту.

Південний маршрут через територіальні води Данії підпадає під дію закону, який дозволяє Копенгагену оцінити прохання про будівництво "Північного потоку-2" з точки зору зовнішньої та безпекової політики.

Раніше міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен заявив, що російська агресія проти України зменшує шанси того, що Данія дозволить німецько-російському газопроводу "Північний потік-2" проходити через її територіальні води.

"На жаль, рішення DEA не відповідає нашій думці і є кришталево ясним", - сказав Варніг. Він зазначив, що Nord Stream 2 AG може оскаржити це рішення до 24 квітня цього року. Процедура може тривати кілька місяців, і може бути нова апеляція. Також Данія може запитати думку Польщі з цього приводу.

"Все разом це може тривати роки", - попереджає представник компанії, відповідальний за будівництво нового газопроводу від Росії до Німеччини.

"Під час розгляду DEA може призупинити розгляд заяви на південний маршрут", - додав він.

Посол Польщі в України Бартош Ціхоцький привітав рішення Данського енергетичного агентства.

"Добрі новини для України та країн Трьох морів: генеральний директор Nord Stream 2 визнав спільні зусилля Польщі і Данії, здатні відтермінувати завершення газопроводу на роки", - написав він у своєму Twitter.