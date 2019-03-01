Репресії проти кримськотатарської спільноти є одним з найбільших актів нахабного залякування всієї громади - Amnesty International

10:01 28.03.2019 0 комментариев Крым

Російська влада в Криму використовує будь-які засоби для придушення будь-якого інакомислення, прагнучи змусити замовкнути всіх незгодних.

Про це повідомляє УНН із посиланням на лист який поширила міжнародна правозахисна організація Amnesty International.

Відповідаючи на новини про те, що російська служба безпеки в окупованому Криму провела масштабні обшуки і затримала представників кримськотатарської спільноти, директорка Amnesty International в Україні Оксана Покальчук, сказала:

“Репресії проти кримськотатарської спільноти, члени якої сприймаються як нелояльні до де-факто влади, безупинно тривають протягом п’яти років. Російська влада використовує будь-які засоби для придушення будь-якого інакомислення, прагнучи змусити замовкнути всіх незгодних. Останні репресії є одним з найбільших актів нахабного залякування всієї громади”.

 

Як повідомлялося раніше, Російські сили безпеки в окупованому Криму провели не менше 25 обшуків у будинках представників кримськотатарської спільноти і затримали щонайменше 20 людей.

Обшуки проводилися в столиці Криму Сімферополі, поблизу села Строгонівка та села Володимирівка в Білогірському районі Криму.

Офіцери міністерства внутрішніх справ Росії оточили частину сімферопольського мікрорайону Кам’янка і закликали мешканців, які зібралися біля місця події, розійтись.

За повідомленнями ЗМІ, обшуки проводилися з низкою процедурних порушень. Жителям не дозволялося заходити до своїх домівок, а їхні адвокати не могли бути присутніми під час обшуків.



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