Окупанти заарештували 9 кримськотатарських активістів ще 11 чекають "суду"
|09:01 28.03.2019
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|Крым
Суд окупантів відправив під арешт ще чотирьох кримськотатарських активістів, підозрюваних у причетності до діяльності "Хізб ут-Тахрір", визнаною у Росії та анексированим нею Кримом терористичною організацією.
Про це повідомив адвокат Сейрана Муртазі, Айдер Азаматов, передає Укрінформ посилаючись на Крим.Реалії.
Єрфану Османову, Сейрану Муртазе, Серверу Газієву і Меджиту Абдурахманову обрано запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО Сімферополя до 15 травня.
"Захист клопотав про домашній арешт. Ми планували доставити в суд документи на будинок, щоб були підстави для обрання відповідної запобіжного заходу. Проте суд відмовив і за клопотанням слідчого заарештував мого підзахисного на один місяць і 19 діб - до 15 травня", - розповів адвокат.
Раніше Київський райсуд Сімферополя заарештував п'ятьох кримських татар, у яких силовики провели обшук у середу вранці - Тофіка Абдулгазієва, Рустема Сейтхалілова, Якіма Бекірова, Фархата Базарова і Сейтвели Сейтнабдієва.
Судові засідання щодо решти 11 кримських татар очікуються 28 березня.
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