Суд окупантів відправив під арешт ще чотирьох кримськотатарських активістів, підозрюваних у причетності до діяльності "Хізб ут-Тахрір", визнаною у Росії та анексированим нею Кримом терористичною організацією.

Про це повідомив адвокат Сейрана Муртазі, Айдер Азаматов, передає Укрінформ посилаючись на Крим.Реалії.

Єрфану Османову, Сейрану Муртазе, Серверу Газієву і Меджиту Абдурахманову обрано запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО Сімферополя до 15 травня.

"Захист клопотав про домашній арешт. Ми планували доставити в суд документи на будинок, щоб були підстави для обрання відповідної запобіжного заходу. Проте суд відмовив і за клопотанням слідчого заарештував мого підзахисного на один місяць і 19 діб - до 15 травня", - розповів адвокат.

Раніше Київський райсуд Сімферополя заарештував п'ятьох кримських татар, у яких силовики провели обшук у середу вранці - Тофіка Абдулгазієва, Рустема Сейтхалілова, Якіма Бекірова, Фархата Базарова і Сейтвели Сейтнабдієва.

Судові засідання щодо решти 11 кримських татар очікуються 28 березня.