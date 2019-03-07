Держдеп США повідомив про нові, спільні з НАТО, санкційні заходи проти дій Росії в Криму і на Азовському морі
|08:41 28.03.2019
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|Крым
Держдеп США повідомив про нові санкційні заходи проти Росії у зв'язку з її агресією проти України.
Про це повідомив держсекретар США Майк Помпео, пише Укрінформ посилаючись на Reuters.
За його словами, в найближчому майбутньому Штати оголосять про нові, спільні з НАТО, додаткові заходи проти Росії у зв'язку з ситуацією в Україні.
"Наступного тижня, сподіваюся, ми зможемо оголосити про ще одну серію заходів, які ми спільно зробимо (проти Москви - ред.)", - сказав він.
Помпео очікує, що США разом з партнерами по НАТО зможуть оголосити про нові заходи щодо Росії у відповідь на дії на Україні вже 3-4 квітня, коли у Вашингтоні відбудеться саміт глав зовнішньополітичних відомств країн альянсу.
Мета санкцій, за словами Помпео, - дати відсіч тому, чим Росія займається в Криму і на Азовському морі, у всьому регіоні. Які саме заходи планується ввести, держсекретар не уточнив.
Нагадаємо: 15 березня США оголосили про розширення санкцій проти Росії. Слідом за ними про нові санкції оголосила Канада.
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