В Україні відкрили збір коштів для дітей кримськотатарських політв'язнів
|08:21 28.03.2019
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|Крым
Журналіст, ведучий телеканалу ATR Шевкет Наматулаєв почав збір грошей для дітей кримських татар, які були затримані вранці 27 березня в результаті масової облави.
Про це він написав у Facebook, повідомляє Укрінформ.
"Сьогодні, після ранкової облави окупаційних силовиків на кримських татар, 55 дітей залишилися без батьків!.. Давайте проявимо солідарність з кримськими татарами, які продовжують боротися проти путінського режиму в Криму. Я оголошую збір коштів для надання допомоги сім'ям, які залишилися без годувальників. За п'ять років окупації Криму десятки кримських татар опинилися за ґратами за надуманими звинуваченнями. Більше ста дітей ростуть без батьків, до них ще додалися сьогоднішні 55 дітей!" - написав він.
Нагадаємо: в середу, 27 березня, окупаційні силовики провели обшуки у 23 будинках в Сімферополі та в двох будинках в Білогірському районі. Пізніше стало відомо ще про три обшуки в Червоногвардійському районі.
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