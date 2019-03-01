Україна попередила ООН про загрозу "нової хвилі" репресій в окупованому Росією Криму
|08:01 28.03.2019
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|Крым
Постійне представництво України при ООН розіслало всім державам-членам Організації офіційного листа, в якому попередило про загрозу нової хвилі кримінальних переслідувань кримських татар в окупованому Росією Криму.
Текст листа Укрінформ отримав у своє розпорядження.
"Особливе занепокоєння викликає те, що приводи для нинішніх обшуків і затримань вже застосовувалися для того, аби сфабрикувати обвинувачення для засудження кримськотатарських активістів. Отже, не виключено, що Російська Федерація готує нову хвилю кримінальних переслідувань, щоб залякати й заглушити голос кримськотатарського народу", - підкреслюється у зверненні.
У цьому зв'язку українська сторона закликала міжнародне співтовариство дати "потужну й консолідовану" відповідь на безчинства російської окупаційної влади в тимчасово окупованому Криму.
"Додатковий політичний та економічний тиск, а також санкції проти держави-агресора мають стати найважливішим елементом цієї відповіді", - підкреслили в українському диппредставництві.
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