Постійне представництво України при ООН розіслало всім державам-членам Організації офіційного листа, в якому попередило про загрозу нової хвилі кримінальних переслідувань кримських татар в окупованому Росією Криму.

Текст листа Укрінформ отримав у своє розпорядження.

"Особливе занепокоєння викликає те, що приводи для нинішніх обшуків і затримань вже застосовувалися для того, аби сфабрикувати обвинувачення для засудження кримськотатарських активістів. Отже, не виключено, що Російська Федерація готує нову хвилю кримінальних переслідувань, щоб залякати й заглушити голос кримськотатарського народу", - підкреслюється у зверненні.

У цьому зв'язку українська сторона закликала міжнародне співтовариство дати "потужну й консолідовану" відповідь на безчинства російської окупаційної влади в тимчасово окупованому Криму.

"Додатковий політичний та економічний тиск, а також санкції проти держави-агресора мають стати найважливішим елементом цієї відповіді", - підкреслили в українському диппредставництві.