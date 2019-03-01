В оккупированный Севастополь направляется подлодка России с ракетами "Калибр"
|21:01 27.03.2019
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|Крым
Дизель-электрическая подводная лодка ВМФ РФ "Великий Новгород", оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", в среду, 27 марта, пройдя Босфор, вошла в акваторию Черного моря.
Об этом сообщили стамбульские новостные порталы, публикующие фотографии ее прохождения через пролив, передает Интерфакс.
Местные сайты отмечают, что российская подлодка, приписанная к Черноморскому флоту РФ, впервые направляется на свою базу в оккупированный Севастополе.
После ввода в состав ВМФ РФ на Балтике она с сентября 2017 года выполняла задачи вместе с кораблями постоянного оперативного соединения российского флота в Средиземном море.
Как сообщало Минобороны РФ, подлодки "Великий Новгород" и "Колпино" за время несения вахты в Средиземном море нанесли четыре ракетных удара, в том числе 14 и 22 сентября, 5 октября и 3 ноября 2017 года, выпустив при этом, по меньшей мере, 29 крылатых ракет "Калибр-ПЛ".
После постройки на "Адмиралтейских верфях" и ввода в состав ВМФ РФ обе подлодки в 2017 году совершили переход с Балтики в Средиземное море.
Как сообщалось, 14 марта однотипная с "Великим Новгородом" подлодка "Краснодар" Черноморского флота РФ, пройдя проливы Босфор и Дарданеллы, вошла в Средиземное море.
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