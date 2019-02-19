До Одеси 1 квітня очікується прибуття фрегатів з Канади та Іспанії

20:41 27.03.2019 0 комментариев Украина

До Одеси 1 квітня заплановано візит двох кораблів НАТО.

Про це повідомив прес-центр командування Військово-морських сил ЗС України, передає УНІАН.

Відзначається, що 1 квітня два кораблі зі складу 2-ї Постійної військово-морської групи НАТО (SNMG2) зайдуть в Одеський морський порт.

«Фрегат Королівських ВМС Канади «Торонто» і фрегат ВМС Іспанії «Санта Марія» прибудуть до Одеси після патрулювання в Чорному морі разом з іншими кораблями у складі 2-ї Постійної військово-морської групи НАТО упродовж кількох діб», - повідомили в прес- центрі.

Планується, що під час перебування в Одесі капітани кораблів проведуть зустрічі з військовими ЗСУ та представниками місцевої влади, працюватимуть з військовослужбовцями ВМС України, а також прийматимуть відвідувачів на борту кораблів під час відкритих для відвідування годин.

Також фрегати візьмуть участь у навчаннях «PASSEX» спільно з кораблями ВМС України в акваторії Чорного моря з метою підвищення сумісності з кораблями Альянсу і держав-партнерів.
 



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