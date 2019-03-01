Суда аварийно-спасательного отряда ЧФ РФ отрабатали поисково-спасательные действия в море

20:21 27.03.2019 0 комментариев Крым

Аварийно-спасательный отряд управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) Черноморского флота РФ проводит учение в морских полигонах Чёрного моря.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России, передает PortNews.

Экипажи судов учатся вести поисково-спасательные действия и оказывать помощь надводному кораблю, получившему повреждения, с отработкой эпизодов по тушению пожара, заделыванию пробоин, поиску и спасению личного состава на воде.

Также в ходе учения спасатели выполняют задачи по поиску и спасению личного состава с аварийного корабля с оказанием пострадавшим первой медицинской помощи и их подъём на борт спасательного судна.

Помимо этого, экипаж спасателя подводных лодок Черноморского флота «Коммуна» отрабатывает практическое взаимодействие с командой подводного обитаемого поисково-спасательного аппарата АС-28.

На глубине порядка 40 м был закреплен макет комингс-площадки подводной лодки для совершенствования практических навыков спасателей. Специалисты «Коммуны» обеспечивают спуски аппарата АС-28 под воду, его подход к комингс-площадке и стыковку-расстыковку с ней.

К учению также привлечены семь специализированных водолазных судов и восемь судов обеспечения из состава аварийно-спасательного отряда ЧФ.

 



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