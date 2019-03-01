В результате массовой облавы в оккупированном Крыму 27 марта были задержаны 20 крымских татар, которых оккупанты обвиняют в причастности к «Хизб ут-Тахрир». Без отцов остались 55 детей и еще трое неродившихся.

Об этом сообщает журналист Антон Наумлюк, передает ATR.

«55 детей и еще трое неродившихся остались сегодня без отцов в результате массовых арестов крымских татар, мусульман в Крыму», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в среду, 27 марта, оккупационные силовики провели и до сих пор проводят обыски в 23-х домах в Симферополе и в 2-х домах в Белогорском районе. Позже стало известно еще о трех обысках в Красногвардейском районе. Всего, сообщают активисты, сотрудники ФСБ, ОМОН и Росгвардии нагрянули по 35-ти адресам. Адвокатов в дома подзащитных не пустили.

Также известно, что до сих пор ФСБ и сотрудники «полиции» проводят спецоперацию в селе Mamaq (Строгановка) Симферопольского района. Они ищут четверых крымских татар, которых не оказалось дома. Заходят практически во все дома в селе, проводят допросы.

По состоянию на 16:00 по киевскому времени известно о 20 задержанных крымских татар.