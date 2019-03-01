В результате массовой облавы в оккупированном Крыму еще 55 детей остались без отцов
|20:01 27.03.2019
|0 комментариев
|Крым
В результате массовой облавы в оккупированном Крыму 27 марта были задержаны 20 крымских татар, которых оккупанты обвиняют в причастности к «Хизб ут-Тахрир». Без отцов остались 55 детей и еще трое неродившихся.
Об этом сообщает журналист Антон Наумлюк, передает ATR.
«55 детей и еще трое неродившихся остались сегодня без отцов в результате массовых арестов крымских татар, мусульман в Крыму», — говорится в сообщении.
Как сообщалось, в среду, 27 марта, оккупационные силовики провели и до сих пор проводят обыски в 23-х домах в Симферополе и в 2-х домах в Белогорском районе. Позже стало известно еще о трех обысках в Красногвардейском районе. Всего, сообщают активисты, сотрудники ФСБ, ОМОН и Росгвардии нагрянули по 35-ти адресам. Адвокатов в дома подзащитных не пустили.
Также известно, что до сих пор ФСБ и сотрудники «полиции» проводят спецоперацию в селе Mamaq (Строгановка) Симферопольского района. Они ищут четверых крымских татар, которых не оказалось дома. Заходят практически во все дома в селе, проводят допросы.
По состоянию на 16:00 по киевскому времени известно о 20 задержанных крымских татар.
Ещё на эту тему:
Адвокат розповів чим займались затримані кримські татари / Відео
Оккупанты сообщили о задержании еще троих крымских татар, активистов, в г. Ростов-на-Дону
Репресії проти кримськотатарської спільноти є одним з найбільших актів нахабного залякування всієї громади - Amnesty International
До затриманих у Криму активістів ФСБ допустила адвокатів
Количество украинских политзаключённых приближается к 100. Более половины из них - крымские татары
Аксенов поблагодарил ФСБ за задержания крымских татар, недовольным посоветовал покинуть Крым
Прокремлевский "муфтият" поддержал репресии против крымских татар
Облавы в Крыму: ФСБ оккупантов сообщает о 20 задержанных