Патрульный корабль ЧФ РФ выполнил артиллерийские стрельбы в Черном море
|19:41 27.03.2019
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|Крым
Экипаж патрульного корабля (ПК) «Василий Быков» Новороссийской военной морской базы (ВМБ) ЧФ РФ выполнил зачётные артиллерийские стрельбы по морской цели и плавающей мине в морских полигонах боевой подготовки.
Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа РФ, передает PortNews.
Также в рамках корабельного боевого учения по противодиверсионной подготовке моряки отработали уничтожение подводных диверсантов с применением гранатомётов и ручными гранатами с борта корабля в воду.
Следующим этапом боевой подготовки экипажа ПК «Василий Быков» станет выполнение задач по предназначению, в том числе в составе тактических корабельных групп.
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