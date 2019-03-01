Экипаж патрульного корабля (ПК) «Василий Быков» Новороссийской военной морской базы (ВМБ) ЧФ РФ выполнил зачётные артиллерийские стрельбы по морской цели и плавающей мине в морских полигонах боевой подготовки.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа РФ, передает PortNews.



Также в рамках корабельного боевого учения по противодиверсионной подготовке моряки отработали уничтожение подводных диверсантов с применением гранатомётов и ручными гранатами с борта корабля в воду.



Следующим этапом боевой подготовки экипажа ПК «Василий Быков» станет выполнение задач по предназначению, в том числе в составе тактических корабельных групп.