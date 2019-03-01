В окупованому Криму після масових обшуків 24 активісти, місцезнаходження чотирьох з яких не встановлено, отримали статус затриманих. Наразі 20 осіб перебувають у ФСБ, до них допустили адвокатів.

Про це у Facebook повідомив журналіст Антон Наумлюк, передає Укрінформ.

"Обшуки в Криму. На даний момент після обшуків затримано 20 кримських татар. Їх доставили в управління ФСБ в Сімферополі, і до них були допущені адвокати, яких не пускали під час обшуку", - написав Наумлюк.

За його даними, в даний час затримані Шабан Умеров, Рустем Сейтхалілов, Риза Ізета, Фарід Базаров, Джеміль Гафаров, Сейран Муртаза, Алім Карімов, Тофік Абдулгазіев, Білял Адилов, Меджіт Абдурахманов, Рустем Шейхалієв, Сейтвелієв Сейтабдіев, Яшар Муедінов, Ізет Абдулаєв, Асан Янік, Енвер Аметов, Руслан Сулейманов, Аким Бекіров, Ерфан Осман, Сервер Газієв.

Місцезнаходження ще чотирьох - Едема Яячікова, Владлена Абдулкадірова, Османа Аріфмеметова і Ремзі Бекірова, невідомо. Їх пошуки в околицях Строгонівки тривають: на дорогах перевіряють машини, організований паспортний контроль.

Як повідомив журналіст, 19 затриманих кримських татар, а також ті, місцезнаходження яких невідоме, підозрюються в участі в організації Хізб ут-Тахрір (ч. 2 ст. 205.5 КК РФ). П'ятеро кримських татар - Ремзі Бекіров, Шабан Умеров, Різа Ізета, Фарід Базаров, Руслан Сулейманов - підозрюються в організації Хізб ут-Тахрір (ч. 1 ст. 205.5).

За інформацією журналіста, в слідчій групі з даної справи задіяні слідчі з Криму, Краснодара і Ростова. У числі слідчих - Ігор Скрипка, який вів "справу Ільмі Умерова". Керує слідчою групою Сергій Махнєв.

Як повідомлялося раніше, 27 березня в окупованому Криму пройшли масові обшуки в будинках кримських татар, за якими пішли затримання активістів "Кримської солідарності".