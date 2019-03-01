В оккупированном Крыму происходят репрессии и зачистки по расовому и национальному признаку. Российские власти проводят последовательную политику подавления и угнетения крымских татар с самого начала оккупации, начиная с убийства Решата Аметова в марте 2014 года.

Об этом заявил российский адвокат Николай Полозов в Facebook, сообщает ATR.

«Фабрикуя уголовные дела против граждан Украины — крымских татар, обвиняя их в экстремизме и терроризме, российские власти преследуют две задачи: запугать крымских татар и подавить любой протест против незаконных действий оккупационных властей и попытаться репрессиями радикализировать крымскотатарский народ до уровня северокавказских республик, и, тем самым, приступить к окончательному решению крымскотатарского вопроса на территории полуострова. Количество украинских политзаключённых приближается к 100. Более половины из них — крымские татары», — написал Полозов.

Как сообщалось, в среду, 27 марта, оккупационные силовики провели и до сих пор проводят обыски в 23-х домах в Симферополе и в 2-х домах в Белогорском районе. Позже стало известно еще о трех обысках в Красногвардейском районе. Адвокатов в дома подзащитных не пускают. Известно о задержании двух человек, которые пришли поддержать соотечественников.

Всего, сообщают активисты, сотрудники ОМОН и Росгвардии провели «следственные мероприятия» по 35-ти адресам, где проживают крымские татары.

Известно о 20 задержанных крымских татар. Некоторым из них вменяют часть 1 статьи 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации), остальным — часть 2 той же статьи (участие).