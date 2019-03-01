Аксенов поблагодарил ФСБ за задержания крымских татар, недовольным посоветовал покинуть Крым

18:21 27.03.2019 0 комментариев Крым

Так называемый «глава» оккупированного Крыма Сергей Аксенов поблагодарил силовиков и «правоохранителей» за облаву на крымских татар в среду, 27 марта.

Об этом Аксенов написал в своем Facebook, сообщает ATR.

«Благодарю «правоохранителей» за профессиональную, системную работу… Любые разговоры о якобы репрессиях, развернутых на полуострове, — ложь и демагогия, попытка придать делу политический окрас. Преступность и экстремизм не имеют национальности и религиозной принадлежности… Тот, кто «законы» не уважает, может искать себе место для жизни в любой другой точке мира. Здесь таким персонажам ничего, кроме тюрьмы, не светит», — написал «глава» оккупированного Крыма.

Как сообщалось, в среду, 27 марта, оккупационные силовики провели и до сих пор проводят обыски в 23-х домах в Симферополе и в 2-х домах в Белогорском районе.

Позже стало известно еще о трех обысках в Красногвардейском районе. Всего, сообщают активисты, сотрудники ФСБ, ОМОН и Росгвардии нагрянули по 35-ти адресам. Адвокатов в дома подзащитных не пустили.   

Также известно, что до сих пор ФСБ и сотрудники «полиции» проводят спецоперацию в селе Mamaq(Строгановка) Симферопольского района. Они ищут четверых крымских татар, которых не оказалось дома. Заходят практически во все дома в селе, проводят допросы.

По состоянию на 14:50 по киевскому времени известно о 20 задержанных крымских татар. Трем из них вменяют часть 1 статьи 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) — Ризе Изетову, Алиму Керимову и Фархаду Базарову (организация ячейки «Хизб ут-Тахрир»). Остальным — часть 2 той же статьи (участие).

Главное управление Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе начало уголовное производствопо факту незаконных обысков ФСБ в домах крымских татар.

Постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ждет от Совета Европы не очередной «обеспокоенности», а конкретных шагов по защите крымских татар.



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