В Черном море, недалеко от Керченского пролива, начались учения с участием кораблей Пограничной службы ФСБ, Черноморского флота и авиации страны агрессора.

В ходе учений планируется отработать ведение огня штатного вооружения кораблей и авиации по надводной цели. Кроме того, оперативно-боевые подразделения отработают варианты десантирования беспарашютным и абордажным способами на условное судно-нарушитель, сообщают Новости Крыма.

В результате учений будет дана оценка подготовки задействованных сил к практическим действиям в морском районе, способности обезвредить условного нарушителя, отразить нападение противника, обеспечить безопасность судоходства в акваториях Черного и Азовского морей и Керченского пролива.