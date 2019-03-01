Прокремлевский "муфтият" поддержал репресии против крымских татар
|16:41 27.03.2019
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|Крым
Массовые аресты крымских татар в оккупированном Крыму так называемый "муфтият" расценил как попытку оккупантов "предотвратить дестабилизацию ситуации в Крыму и очернение Духовного управления мусульман Крыма."
Как рассказал Крым Информу "заместитель муфтия" Айдер Исмаилов, "для этой организации религия является больше прикрытием".
Исмаилов допустил "что есть какие-то центры управления за рубежом с определенными интересами здесь в Крыму".
"Заместитель муфтия" не смог ничего сказать о численности организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и допустил, что "сегодняшний арест членов не может говорить о полной ее ликвидации в Крыму".
По словам Исмаилова, необходимо и дальше принимать превентивные меры и предупреждать распространение подобных идеологий.
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