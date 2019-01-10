На озброєння ЗСУ надійшли конфісковані в 2007 році російські ракети ЗРК "Печора"

17:21 27.03.2019 0 комментариев Украина

Уряд передав на озброєння Збройних сил України конфісковані через неналежний транзит Україною російські ракети до зенітно-ракетного комплексу "Печора".

Відповідне рішення було ухвалено під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

"Збройні сили України отримають на бойове чергування буквально у найближчий тиждень сучасний зенітно-ракетний комплекс у складі цілого дивізіону придатних для використання і бойового застосування ракет російського комплексу "Печора", - зазначив заступник Генерального прокурора - Головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

При цьому він додав, що в одному з морських портів України була віднайдена ракета зенітно-ракетного комплексу С-125 у повному оснащенні, яка зберігалась із порушенням законодавства в сфері транзиту і перевезення боєприпасів. Ця ракета була арештована і буде передана ЗСУ, які потребують таке озброєння.

Своєю чергою, Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що усього українські правоохоронці арештували 36 зенітних ракет "земля-повітря" у повному оснащенні, разом із супутнім обладнанням. Також він уточнив, що ще 2007 року громадяни РФ намагались передати за підробленими документами в Еритрею, а можливо, і в інші країни найновіший зенітний комплекс РФ.

"Згідно з повідомленням Департаменту контррозвідки СБУ, СБУ і Головна військова прокуратура зареєстрували у січні поточного року кримінальне провадження з наступною фабулою. Із квітня 2007 року по теперішній час службові особи "Рособоронекспорту" з РФ, за попередньою змовою зі службовими особами з оборонно-промислового комплексу України вчинили незаконне переміщення через митний кордон з Україною з приховуванням від митного контролю зброї, боєприпасів, вибухових речовин", - зазначив Генпрокурор.

За його словами, під час кримінального провадження ГПУ зробила все від неї залежне, щоб зброя країни-агресора була передана ЗСУ. "Щоб всі 36 ракет найсучаснішого комплексу захищали мирне небо над нашою країною", - додав Луценко.

Нагадаємо, за словами Президента Порошенка, власна високоточна ракетна зброя дозволить Україні стримати агресію Росії.



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