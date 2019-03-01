Українського політв'язня Володимира Балуха, якого з окупованого Криму етапували до Росії, у Твері посадили в карцер.

Про це у тверському СІЗО повідомили цивільному активісту, який приніс українцю посилку, повідомляє у Facebook російська правозахисниця Вікторія Івлєва, передає Укрінформ.

"Сьогодні громадський активіст із Твері Артем Важенков ходив в СІЗО-1 міста Твері, де, за неперевіреними чутками, утримується Володимир Балух. Артем намагався передати для Балуха передачу, яку не прийняли, а Артему повідомили, що Балух Володимир Григорович перебуває в карцері і передачі йому не передбачені", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, за інформацією адвоката Тараса Омельченка, Балух до цього часу не розподілений у колонію і утримується в СІЗО Твері. Правозахисники вважають, що українця відправлять до виправної колонії № 4 (м.Торжок).

8 грудня 2016 року ФСБ Росії затримала Володимира Балуха, стверджуючи, що на горищі його будинку в Криму виявили снаряди і декілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - вивішений на його будинку прапор України і табличку "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".

"Суд" Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ. Українець понад 200 днів тримав голодування.

18 жовтня 2018 року Балуха було доставлено до Керченської виправної колонії № 2.

25 січня 2019 року йому відмовили в умовно-достроковому звільненні. Суддя мотивував рішення тим, що "відбування більше третини терміну не є переконливим доказом того, що Балух виправився".

Правозахисний центр "Меморіал" визнав Володимира Балуха політичним в'язнем.

Всього в Росії і анексованому Криму утримують близько 70 українських політв'язнів, серед них і журналіста Укрінформу Романа Сущенка, якого в РФ засудили до 12 років колонії суворого режиму нібито за шпигунство.