Євросоюз очікує від РФ негайного припинення обшуків в домівках кримських татар в Криму та надання правового захисту всім, хто був незаконно затриманий.

Про це в середу у Брюсселі під час брифінгу заявила речник Служби зовнішніх дій ЄС Майя Косьянчич, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Російська Федерація має припинити свавільні обшуки приватної власності кримських татар та забезпечити дотримання права на свободу висловлювання, мирні зібрання, на свободу переконань та релігій – ці свободи мають були дотримані в Криму без дискримінації на будь-якому ґрунті», - зазначила речник.

Вона окремо наголосила на тому, що російська влада має негайно оприлюднити дані про осіб, які були затримані, про причини затримання та надати кожному з цих людей можливість повноцінного правового захисту.

Косьянчич нагадала, що у декларації ЄС, яку високий представник ЄС оприлюднила від імені всіх країн-членів з нагоди п’ятої річниці незаконної анексії Криму Російською Федерацією, відзначається значне погіршення ситуації на півострові з дотриманням прав людини. Мешканці півострова стикаються із систематичними обмеженнями фундаментальних свобод, таких як свобода висловлювань, релігії та переконань, свободи мирних зібрань та асоціацій. Особливо грубо порушуються права кримських татар. Зокрема, були закриті кримськотатарського видання, заборонена діяльність Меджлісу як представницького органу кримських татар, здійснюються переслідування лідерів Меджлісу та членів кримськотатарської спільноти.

Речник ЄС нагадала також про висновки доповіді верховного комісара ООН з прав людини, у якій зазначається, що кримські татари продовжують стикатися із непропорційними діями російської поліції, їм висуваються необґрунтовані звинувачення в тероризмі та екстремізмі, шляхом та за процедурами, які прямо порушують права і свободи людини.

Як повідомлялося раніше, у середу, 27 березня, у Криму щонайменше в 25-ти будинках кримських татар пройшли обшуки.